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Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021

25 августа 2021, 12:46

В сентябре еще ожидается жара, ближе к концу месяца Украину накроет холодная погода, прогнозирует Леонид Горбань.

снег,мокрый снег
Украинцам обещают осень со снегом и морозами / УНИАН

Известный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью 2021 года.

Специалист прогнозирует, что осень в этом году будет дождливой и холодной. Он утверждает, что все дело в том, что 2021 год находится под управлением Сатурна, который и задает погоду, сообщает ТСН.

Синоптик предупредил - хотя в сентябре еще ожидается жара, ближе к концу месяца Украину накроет холодная погода.

Такой же будет погода и в октябре, говорит он. При этом во втором месяце осени стоит готовиться к первым заморозкам, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Прогноз погоды на сентябрь

  • 1-2 числа будет сухо и жарко,
  • 3-5 — дожди,
  • 7-10 — ясно, тепло,
  • 11-12 — дожди,
  • 13-17 — ясно, тепло, но ветрено,
  • 18 — дождь,
  • 19-23 — сухо,
  • 24-25 — дожди,
  • 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

Прогноз погоды на октябрь

  • 1-4 — холодно, пасмурно,
  • 5-6 и 8-10 — дожди,
  • 11-19 — пасмурно, холодно,
  • 14 - заморозки,
  • 20, 22-23 и 26 октября — дожди,
  • 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

Прогноз погоды на ноябрь

  • 1-4 — пасмурно, дожди,
  • 4-15 — холодно, ночные заморозки,
  • 8-10 — дожди и мокрый снег,
  • 14 — снег,
  • 16 и до конца месяца — мороз,
  • 20, 24, 25 — снег.

Добавим, что по данным ресурса Gismeteo, в сентябре в Украине прогнозируются достаточно много осадков. Температура ожидается около +18 +19 градусов.

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/ Gismeteo

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

viber
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