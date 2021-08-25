Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021

Украинцам обещают осень со снегом и морозами / УНИАН

Известный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью 2021 года.

Специалист прогнозирует, что осень в этом году будет дождливой и холодной. Он утверждает, что все дело в том, что 2021 год находится под управлением Сатурна, который и задает погоду, сообщает ТСН.

Синоптик предупредил - хотя в сентябре еще ожидается жара, ближе к концу месяца Украину накроет холодная погода.

Такой же будет погода и в октябре, говорит он. При этом во втором месяце осени стоит готовиться к первым заморозкам, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Прогноз погоды на сентябрь

1-2 числа будет сухо и жарко,

3-5 — дожди,

7-10 — ясно, тепло,

11-12 — дожди,

13-17 — ясно, тепло, но ветрено,

18 — дождь,

19-23 — сухо,

24-25 — дожди,

26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

Прогноз погоды на октябрь

1-4 — холодно, пасмурно,

5-6 и 8-10 — дожди,

11-19 — пасмурно, холодно,

14 - заморозки,

20, 22-23 и 26 октября — дожди,

27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

Прогноз погоды на ноябрь

1-4 — пасмурно, дожди,

4-15 — холодно, ночные заморозки,

8-10 — дожди и мокрый снег,

14 — снег,

16 и до конца месяца — мороз,

20, 24, 25 — снег.

Добавим, что по данным ресурса Gismeteo, в сентябре в Украине прогнозируются достаточно много осадков. Температура ожидается около +18 +19 градусов.

Реклама

/ Gismeteo

Читайте такжеНовые температурные рекорды: климатолог объяснила, ждать ли жару под +40°

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.