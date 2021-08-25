Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021

В сентябре еще ожидается жара, ближе к концу месяца Украину накроет холодная погода, прогнозирует Леонид Горбань.
Известный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью 2021 года.
Специалист прогнозирует, что осень в этом году будет дождливой и холодной. Он утверждает, что все дело в том, что 2021 год находится под управлением Сатурна, который и задает погоду, сообщает ТСН.
Синоптик предупредил - хотя в сентябре еще ожидается жара, ближе к концу месяца Украину накроет холодная погода.
Такой же будет погода и в октябре, говорит он. При этом во втором месяце осени стоит готовиться к первым заморозкам, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
Прогноз погоды на сентябрь
- 1-2 числа будет сухо и жарко,
- 3-5 — дожди,
- 7-10 — ясно, тепло,
- 11-12 — дожди,
- 13-17 — ясно, тепло, но ветрено,
- 18 — дождь,
- 19-23 — сухо,
- 24-25 — дожди,
- 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.
Прогноз погоды на октябрь
- 1-4 — холодно, пасмурно,
- 5-6 и 8-10 — дожди,
- 11-19 — пасмурно, холодно,
- 14 - заморозки,
- 20, 22-23 и 26 октября — дожди,
- 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.
Прогноз погоды на ноябрь
- 1-4 — пасмурно, дожди,
- 4-15 — холодно, ночные заморозки,
- 8-10 — дожди и мокрый снег,
- 14 — снег,
- 16 и до конца месяца — мороз,
- 20, 24, 25 — снег.
Добавим, что по данным ресурса Gismeteo, в сентябре в Украине прогнозируются достаточно много осадков. Температура ожидается около +18 +19 градусов.
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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.
По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).
В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.