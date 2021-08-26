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Непогода в Украине: в Одессе и Киеве затопил ливень, в Николаеве выпал град

26 августа 2021, 22:43
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Дождливая и прохладная погода продлится в стране до пятницы.

Автомобили из-за дождя останавливались во время движения / Скриншот

В четверг, 26 августа, некоторые регионы Украины постигла непогода. Похолодание пришло на всю территорию страны. А вот Одессу к тому же залило мощным дождем. Также от ливня пострадал Киев, который оказался в пробках, а по Николаеву пронесся шквальный ветер с градом.

Как говорится в сюжете ТСН, курортная столица Украины Одесса потерпела недлительный - всего лишь получасовой, но мощный ливень. Больше всего пострадал юг города и промышленный рынок "Седьмой километр". Стоянки так затопили, что в результате не все авто смогли завестись.

В центре Одессы был подтоплен супермаркет и залит подъезд жилого дома. Коммунальщикам пришлось откачивать воду и чистить ливневки.

На Николаевщине к грозе и ливню прибавились шквальный ветер и град. Водители останавливались прямо во время движения.

Дождь в Киеве спровоцировал 5-ти бальные пробки.

Напомним, на четверг, 26 августа, синоптик объявил штормовое предупреждение в ряде регионов. Прогнозировалась дождливая погода с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В сентябре 2021 года в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что также в пределах климатической нормы.
  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью. По его словам, осень 2021 будет дождливой и холодной.
  • Погода в Украине зимой 2021-2022, прогнозирует Горбань. По его словам, будет и оттепель, и потепления. Однако, по его прогнозу, нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.
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погода дождь
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