Непогода в Украине: в Одессе и Киеве затопил ливень, в Николаеве выпал град

Автомобили из-за дождя останавливались во время движения / Скриншот

В четверг, 26 августа, некоторые регионы Украины постигла непогода. Похолодание пришло на всю территорию страны. А вот Одессу к тому же залило мощным дождем. Также от ливня пострадал Киев, который оказался в пробках, а по Николаеву пронесся шквальный ветер с градом.

Как говорится в сюжете ТСН, курортная столица Украины Одесса потерпела недлительный - всего лишь получасовой, но мощный ливень. Больше всего пострадал юг города и промышленный рынок "Седьмой километр". Стоянки так затопили, что в результате не все авто смогли завестись.

В центре Одессы был подтоплен супермаркет и залит подъезд жилого дома. Коммунальщикам пришлось откачивать воду и чистить ливневки.

На Николаевщине к грозе и ливню прибавились шквальный ветер и град. Водители останавливались прямо во время движения.

Дождь в Киеве спровоцировал 5-ти бальные пробки.

Напомним, на четверг, 26 августа, синоптик объявил штормовое предупреждение в ряде регионов. Прогнозировалась дождливая погода с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с.

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