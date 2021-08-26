Непогода в Украине: в Одессе и Киеве затопил ливень, в Николаеве выпал град

Дождливая и прохладная погода продлится в стране до пятницы.
В четверг, 26 августа, некоторые регионы Украины постигла непогода. Похолодание пришло на всю территорию страны. А вот Одессу к тому же залило мощным дождем. Также от ливня пострадал Киев, который оказался в пробках, а по Николаеву пронесся шквальный ветер с градом.
Как говорится в сюжете ТСН, курортная столица Украины Одесса потерпела недлительный - всего лишь получасовой, но мощный ливень. Больше всего пострадал юг города и промышленный рынок "Седьмой километр". Стоянки так затопили, что в результате не все авто смогли завестись.
В центре Одессы был подтоплен супермаркет и залит подъезд жилого дома. Коммунальщикам пришлось откачивать воду и чистить ливневки.
На Николаевщине к грозе и ливню прибавились шквальный ветер и град. Водители останавливались прямо во время движения.
Дождь в Киеве спровоцировал 5-ти бальные пробки.
Напомним, на четверг, 26 августа, синоптик объявил штормовое предупреждение в ряде регионов. Прогнозировалась дождливая погода с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В сентябре 2021 года в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что также в пределах климатической нормы.
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью. По его словам, осень 2021 будет дождливой и холодной.
- Погода в Украине зимой 2021-2022, прогнозирует Горбань. По его словам, будет и оттепель, и потепления. Однако, по его прогнозу, нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.