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Грозы, град и шквалы: сегодня часть Украины накроет непогода

26 августа 2021, 09:04
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Больше всего от непогоды днем пострадают центральные, Одесская и Николаевская области. Там синоптик прогнозирует ливень и сильный ветер.

гроза, шторм
В Укргидрометцентре спрогнозировали ухудшение погоды на 26 августа 2021 / ua.depositphotos.com

На четверг, 26 августа, синоптик объявил штормовое предупреждение в ряде регионов. Погода в Украине будет дождливой, с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с.

Больше всего от непогоды днем пострадают центральные, Одесская и Николаевская области. Там прогнозируют ливень и сильный ветер, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

На Западе Украины сегодня солнечно, лишь в Луцке и Ужгороде синоптик прогнозирует дожди. Температура воздуха днем составит +19…+21 градус днем и +7…+11 – ночью.

По-летнему тепло 26 августа будет в восточных областях, Херсоне и Крыму. Столбики термометров тут поднимутся до +30 градусов. В центральных областях воздух прогреется до +21…+27 градусов, ночью – от +12 до +15 градусов.

Погода в Украине 26 августа 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины 26 августа

  • Ужгород – +20...+22
  • Львов – +19...+21
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +19 .. +21
  • Черновцы – +19...+21
  • Хмельницкий – +19...+21
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +18...+20
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +25...+27
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +21...+23
  • Чернигов – +20 .. +22
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +27...+29
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +26...+28
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +28...+30
  • Киев – +18...+20
В Украине объявили штормовое предупреждение на 26 августа 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, похолодание и дожди в Украине задержатся ненадолго. В Гидрометцентре сообщили, что до 29 августа включительно в большинстве областей сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

28-29 августа в Украину начнет поступать более теплый воздух, температура несколько повысится, а жара вернется 1 сентября.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В сентябре 2021 года в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что также в пределах климатической нормы.
  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью. По его словам, осень 2021 будет дождливой и холодной.
  • Погода в Украине зимой 2021-2022, прогнозирует Горбань. По его словам, будет и оттепель, и потепления. Однако, по его прогнозу, нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.
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