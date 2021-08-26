Грозы, град и шквалы: сегодня часть Украины накроет непогода

В Укргидрометцентре спрогнозировали ухудшение погоды на 26 августа 2021 / ua.depositphotos.com

На четверг, 26 августа, синоптик объявил штормовое предупреждение в ряде регионов. Погода в Украине будет дождливой, с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с.

Больше всего от непогоды днем пострадают центральные, Одесская и Николаевская области. Там прогнозируют ливень и сильный ветер, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

На Западе Украины сегодня солнечно, лишь в Луцке и Ужгороде синоптик прогнозирует дожди. Температура воздуха днем составит +19…+21 градус днем и +7…+11 – ночью.

По-летнему тепло 26 августа будет в восточных областях, Херсоне и Крыму. Столбики термометров тут поднимутся до +30 градусов. В центральных областях воздух прогреется до +21…+27 градусов, ночью – от +12 до +15 градусов.

Погода в Украине 26 августа 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины 26 августа

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19 .. +21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +18...+20

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20 .. +22

Сумы – +22...+24

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +18...+20

В Украине объявили штормовое предупреждение на 26 августа 2021 / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, похолодание и дожди в Украине задержатся ненадолго. В Гидрометцентре сообщили, что до 29 августа включительно в большинстве областей сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

28-29 августа в Украину начнет поступать более теплый воздух, температура несколько повысится, а жара вернется 1 сентября.

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