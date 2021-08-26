Грозы, град и шквалы: сегодня часть Украины накроет непогода

Больше всего от непогоды днем пострадают центральные, Одесская и Николаевская области. Там синоптик прогнозирует ливень и сильный ветер.
На четверг, 26 августа, синоптик объявил штормовое предупреждение в ряде регионов. Погода в Украине будет дождливой, с грозами, градом и шквалами ветра до 20 м/с.
Больше всего от непогоды днем пострадают центральные, Одесская и Николаевская области. Там прогнозируют ливень и сильный ветер, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
На Западе Украины сегодня солнечно, лишь в Луцке и Ужгороде синоптик прогнозирует дожди. Температура воздуха днем составит +19…+21 градус днем и +7…+11 – ночью.
По-летнему тепло 26 августа будет в восточных областях, Херсоне и Крыму. Столбики термометров тут поднимутся до +30 градусов. В центральных областях воздух прогреется до +21…+27 градусов, ночью – от +12 до +15 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины 26 августа
- Ужгород – +20...+22
- Львов – +19...+21
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +19 .. +21
- Черновцы – +19...+21
- Хмельницкий – +19...+21
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +18...+20
- Житомир – +19...+21
- Винница – +20...+22
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +27...+29
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +21...+23
- Чернигов – +20 .. +22
- Сумы – +22...+24
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +28...+30
- Киев – +18...+20
Как сообщал Главред, похолодание и дожди в Украине задержатся ненадолго. В Гидрометцентре сообщили, что до 29 августа включительно в большинстве областей сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.
28-29 августа в Украину начнет поступать более теплый воздух, температура несколько повысится, а жара вернется 1 сентября.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В сентябре 2021 года в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что также в пределах климатической нормы.
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью. По его словам, осень 2021 будет дождливой и холодной.
- Погода в Украине зимой 2021-2022, прогнозирует Горбань. По его словам, будет и оттепель, и потепления. Однако, по его прогнозу, нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.