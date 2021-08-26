Украине грозят периоды засухи и мощных ливней со шквалами - климатолог

В 80-е годы прошлого века облака развивались только до 13 км / Фото ua.depositphotos.com

В Украине стремительно растет температура воздуха. К середине ХХІ века она может увеличиться для нашей страны в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом века. При этом наблюдается еще одно явление - с повышением температуры увеличивается интенсивность осадков, они становятся более мощными, а также увеличивается продолжительность бездождевого периода.

Климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозирует, что такие процессы будут продолжаться и в дальнейшем.

"Вспомните, например, какое количество осадков в начале лета выпало в Крыму. На горе Карадаг было зафиксировано 97 мм осадков! Это очень много. Также в Мариуполе и в Запорожской области в целом выпадало большое количество осадков", - рассказала климатолог Главреду.

Таким образом, уже сейчас периодически в разных регионах Украины наблюдаются такие дожди, когда в течение небольшого промежутка времени может выпасть месячная или трехмесячная норма осадков. Следовательно, такие потопы, которые наблюдались в Германии летом 2021 года, уже сейчас происходят и у нас. По словам эксперта, это не случайность, а закономерность.

"Наша страна расположена в умеренных широтах, поэтому влажности в нашем воздухе хватает. И если на высотах случаются затоки влажного или более прохладного воздуха, это приводит к росту неустойчивости атмосферы. Благодаря этому образуются мощные облака: сейчас верхняя граница облаков может достигать 15-18 км, а иногда и 20 км! В 80-е годы прошлого века облака развивались только до 13 км", - отметила эксперт.

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По ее словам, такие облака очень быстро возникают, а их мощность стремительно растет.

"Представьте, если это облако увеличивается на несколько километров, насколько же больше влаги оно может вместить в себя. Отсюда и возникает проблема, что ливни и шквалы становятся очень мощными и опасными, а град становится большего диаметра", - резюмировала Вера Балабух.

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Как сообщал Главред, к концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно. Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.