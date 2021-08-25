Лето в Украине стало адски жарким и это не предел - климатолог

Август 2021 года будет явно теплее по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими / УНИАН

Лето в Украине за последние 30 лет стало на полтора градуса теплее, чем было в 1960-1990 годах. Изменилась климатическая норма, и в будущем эта тенденция продолжится. При этом сложно спрогнозировать, как высоко будут подниматься столбики термометров. Об этом в интервью Главреду рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Например, август 2021-го будет явно теплее по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими. Поэтому жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды. Нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можем говорить только о том, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 годов", - сказала эксперт.

Балабух также объяснила, с чем связано повышение температуры в Украине. По ее словам, дело не в активности Солнца. Как раз наоборот - в последние годы наблюдалось уменьшение солнечной активности.

"Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века", - сказала климатолог.

Она добавила, что очень важно не допустить такого или большего повышения температуры. Ведь когда температура повышается на два градуса и выше, происходят необратимые изменения в экосистемах.

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"Например, в 2020 году средняя годовая температура была выше климатической нормы на 2,8 градуса. И тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения. Позже – масштабные пожары, которые наблюдались на фоне высокой температуры и дефицита осадков. Все эти процессы наблюдаются, когда температура воздуха поднимается на 2 градуса и более", - объяснила эксперт.

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Как сообщал Главред, ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что в Украине меняется продолжительность сезонов, и в дальнейшем эти процессы продолжатся. В частности, зимы станут короче, а число летних дней будет увеличиваться.

Изменения климата в Украине - о чем ранее писал Главред:

Из-за глобального потепления в Украине будет расти число экстремальных погодных явлений. При этом из-за особого географического положения, климат может стать как более влажным, так и более сухим. Такой прогноз озвучила представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

Эколог Евгения Засядько таже рассказала ТСН, к чему должны быть готовы украинцы уже в ближайшие десятилетия:

Известный биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм выдал весьма пессимистический прогноз по поводу последствий от изменения климата в Украине. По его словам, климат в пределах Украины крайне уязвим для атмосферных явлений.

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.