Наводнение в Крыму: оккупанты рассказали о погибших и пострадавших

Наводнение в Крыму - количество жертв

Из-за сильных ливней и наводнения в аннексированном Крыму погиб еще один человек, а также еще один пострадал. Кроме этого, есть информация о пропавшей без вести женщине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя "правительства" Крыма Евгения Кабанова.

Отмечается, что из-за разгула стихии на юго-западе Крыма погибла женщина. Обстоятельства ее гибели не уточняются.

Также представитель "правительства" Крыма сообщил об одной пострадавшей женщине. "Она находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", - добавил он.

Напомним, в оккупированном Крыму 4 июня в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Напомним, на оккупированный Крым обрушились ливни, началось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.

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В Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города не было света и водоснабжения.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло почти 20 человек, один погибший.