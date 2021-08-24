Опасные морозы и метели: появился прогноз погоды в Украине на зиму 2021-2022

Погода в Украине зимой / ua.depositphotos.com

Погода в Украине зимой 2021-2022 готовит нам много сюрпризов. Как прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань будет и оттепель, и потепления. Однако по его прогнозу, нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.

По предварительным прогнозам синоптика, предстоящая зима в Украине будет холодной.

Синоптик прогнозирует, что первый месяц зимы декабрь в самом начале огорчит украинцев ледяными дождями, вторая декада месяца принесет небольшой снег, а до конца месяца придет зима со всеми ее "прелестями" - морозами и снегопадами

Погода на Новый год 2022 и первые дни января 2022 будет с потеплением, но продлится оно недолго.

"Мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет", - считает синоптик.

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Последний месяц зимы 2022 февраль будет довольно суровым.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – рассказал Горбань.

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Известный биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм выдал весьма пессимистический прогноз по поводу последствий от изменения климата в Украине. По его словам, климат в пределах Украины крайне уязвим для атмосферных явлений.

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.