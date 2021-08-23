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Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9

23 августа 2021, 17:48
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В четверг погода испортится почти во всех регионах страны.

Погода
Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине в ближайшую неделю будет холодная. По прогнозу синоптиков ожидается гроза, дожди и шквалы.

Высокая температура воздуха задержится только в восточных и южных областях в дневное время.

Уже в среду 25 августа грозы и понижение температуры стоит ожидать жителям северных, центральных и северо-восточных областей. В остальных областях синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. На западе и севере ночью +10 +13 градусов, днем от +18 до +21 градуса.

В центральных областях ночью до +15 градусов, днем +22 +25 градусов. На юге и востоке будет тепло, ночью +12 +16 градусов, днем от +26 до +28 градусов, местами до +30 градусов.

В четверг погода испортится почти во всех регионах страны, сухо будет только в Херсоне, Харькове, в Донецкой и Луганской областях. На западе, севере и в Киеве – ожидаются ливни и кратковременные дожди, на юге, в центре и на востоке – пройдут грозы.

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Температура воздуха ночью в западных областях упадет до +9 +12 градусов, днем от +19 до +21 градуса. В северных центральных областях ночью +11 +13 градусов, днем +20 +22 градуса. На юге и востоке ночью +16 +18 градусов, днем до +27 +30 градусов.

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В конце недели грозами, дождями и ливнями охватит все регионы Украины. На севере, в центре и на западе ожидается похолодание. Ночью температура упадет до +9 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +19 +22 градуса. На юге и востоке прогнозируются грозы, ночью +16 +18 градусов, днем до +27 +31 градуса.

В Киеве в среду, 25 августа, похолодает, прогнозируются грозы. Ночью +13 +15 градусов, днем +19 +21 градус.

В четверг, 26 августа, в Киеве ожидается ливень, и температура еще немного упадет. Ночью ожидается +11 +13 градусов, днем +20 +22 градуса.

В пятницу, 27 августа, в столице будет идти дождь. Ночью от +11 до +13 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

Погода и климат в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Известный биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм выдал весьма пессимистический прогноз по поводу последствий от изменения климата в Украине. По его словам, климат в пределах Украины крайне уязвим для атмосферных явлений.

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.

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