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В Украине резко изменится погода и налетит похолодание

22 августа 2021, 18:00
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Синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

Погода
Погода в Украине на День Независимости / ua.depositphotos.com

Погода в Украине на День Независимости будет с сюрпризом. По прогнозу синоптиков, в стране похолодает и будет сильный дождь.

Как свидетельствуют данные из интерактивной погодной карты мира ventusky, 23 августа, на юге страны и на Донбассе будет преобладать жаркая погода 27-30 градусов.

В центральных и северных регионах в среднем +24 +26. А вот на западе и будет прохладнее +19 +22, только в Черновицкой области будет +24 +26.

Уже 24 августа, в День Независимости, половину страны ожидает жара +27 +30.

На западе и севере резко похолодает. Минимальная температура будет +14 на Прикарпатье, Буковине и в северо-западных регионах.

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Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Ровенская области - в среднем +18 +23 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 25 августа, дождливые тучи продвинуться еще дальше, под удар попадут центральные, а также Одесская и Николаевская области. Зато солнце выйдет во Львовской и Ровенской областях. Днем будет тепло +18...+30 градусов, а ночью +10...+20 градусов.

В четверг, 26 августа дожди пройдут почти во всех областях Украины. Сухо будет только в оккупированном Крыму, Черниговской и Сумской области, а также на востоке страны. Днем воздух прогреется от +18 до +30 градусов, а ночью температура будет колебаться от +10...+20 градусов.

По данным ресурса meteoprog.ua, в Киеве в ближайшие две недели также будет похолодание.

Погода и климат в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Известный биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм выдал весьма пессимистический прогноз по поводу последствий от изменения климата в Украине. По его словам, климат в пределах Украины крайне уязвим для атмосферных явлений.

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.

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