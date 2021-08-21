Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки / УНИАН

В семи областях Украины, как прогнозируют синоптики, в ближайшие сутки ожидаются обильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в социальной сети Facebook.

Дождь с градом и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в таких областях Украины:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Луганской;

Запорожской.

Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во всех вышеуказанных регионах объявили штормовое предупреждение.

Читайте такжеСнег и заморозки в октябре: какой будет погода осенью в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.