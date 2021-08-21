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Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа 2021, 09:02

Как говорят синоптики и примкнувшие к ним спасатели, жаркая погода, которая несколько месяцев жесточайшим образом изнуряло украинцев, подошла к концу

град
Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки / УНИАН

В семи областях Украины, как прогнозируют синоптики, в ближайшие сутки ожидаются обильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в социальной сети Facebook.

Дождь с градом и порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в таких областях Украины:

  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Запорожской.

Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во всех вышеуказанных регионах объявили штормовое предупреждение.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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