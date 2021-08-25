Каким будет сентябрь: синоптики дали прогноз на первый месяц осени

Прогноз на первый месяц осени

В сентябре нынешнего года в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме, пишет Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Как отмечается в сообщении, "сентябрь - переходный месяц от лета к осени".

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, составляет 13-17 градусов тепла, в южной части местами 18-20 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

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Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1-8 градусов т мороза, на юге местами 0-1 градусов тепла, в Крыму до 5 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха - 33-38 градусов тепла, в горных районах 24-32 градусов тепла.

Средняя месячная количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.