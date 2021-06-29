"Пощастило, що не вбили": у Харкові побили дівчину-кондуктора, яка помилилася на 5 грн

Пасажири в Харкові атакували кондуктора через здачу / flickr.com/waltstoneburner

В Харкові агресивні пасажири трамвая напали на дівчину-кондуктора, яка, за їхніми словами, не додала здачі.

Інцидент стався напередодні ввечері у вагоні трамвая маршруту №27, повідомляє місцевий Telegram-канал ХС Харків, публікуючи відповідне відео.

"Двоє типів вдарили дівчину кондуктора 27-го трамвая і викинули на вулицю за те, що вона прорахувалася і не додала 5 грн здачі. Пощастило, що не вбили за таке", - сказано в підписі під відео.

Звернемо увагу, що чоловік намагається атакувати дівчину на вулиці, при цьому йому заважають інші пасажири трамвая. Між опонентами спалахує бійка, чоловіків намагаються розняти інші пасажири.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Рівному в тролейбусі №9 кондуктор вигнала 13-річну дівчинку на мороз з салону. Жінка влаштувала скандал через те, що дівчинка-підліток хотіла розрахуватися за проїзд надірваною купюрою.

В результаті дівчина опинилася на вулиці при температурі в -20 градусів і змушена була йти пішки від зупинки Богдана Хмельницького до автотранспортного технікуму