З'явилися резонансні деталі аварії з колишнім санлікарем Києва, яка переїхала дівчину

Моторошна аварія в центрі Києва / скріншот

Колишня голова санепідслужби Києва на початку травня за кермом позашляховика збила і переїхала 28-річну дівчину, коли вона переходила дорогу на зелене світло світлофора.

Як з'ясували журналісти ТСН, ексчиновницю після ДТП не затримали.

Страшна аварія сталася на перетині вулиць Саксаганського та Антоновича ще 1 травня. Водій Nissan Juke після наїзду на пішохода зупинилася не відразу, а встигла від'їхати ще на 15-20 метрів, поки їй не перегородили шлях свідки ДТП.

Як розповіли правоохоронці, було встановлено, що жінка за кермом авто не перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

"Як пояснила водій, пішохода не помітила", - каже керівник відділення злочинів транспорту слідчого відділу Голосіївського управління поліції Мар'яна Кухаревська.

З цих причин винуватицю дорожньої пригоди відпустили.

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Як розповіла сама постраждала киянка Наталія Дика, її збила 74-річна Ірина Козлова, яка 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря столиці, а останні роки керувала СЕС Шевченківського району, після чого вийшла на пенсію.

З дівчиною жінка зв'язалася тільки через 16 днів після того, як переїхала. При цьому Козлова вибачилася за подію, але особисто зустрічатися не побажала, і не надала ніякої фінансової допомоги постраждалій, якій потрібні величезні кошти в сотні тисяч гривень на лікування.

Так, сім'я колишньої чиновниці обіцяла оплатити лікування, але потім просто перестала виходити на зв'язок.

"Жодної копійки ми від неї не отримали", - каже Наталя.

Медики кажуть, що дівчина вижила після наїзду тільки дивом. Коли її госпіталізували, лікарі діагностували струс мозку, гематоми по всьому тілу.

При цьому хоч авто і проїхалося по киянці, але у неї немає жодного перелому.

"Я відразу піднялася на руки. В цей час я не відчувала болю. Єдине, що відчула - це відсутність зубів. Я повторювала:" Боже, у мене немає зубів, немає зубів", а вона підбігла і кричала, що поставить мені зуби", - згадує Наталя аварію.

Зараз постраждалій вже провели складну і дорогу операцію на зубах. Попереду - довга реабілітація.

Якщо провину водія доведуть, то їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

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