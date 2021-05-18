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Появились резонансные детали аварии с бывшим санврачом Киева, которая переехала девушку

18 мая 2021, 23:38
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Если вину водителя докажут, то ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Жуткая авария в центре Киева / скриншот

Бывшая глава санэпидслужбы Киева в начале мая за рулем внедорожника сбила и переехала 28-летнюю девушку, когда она переходила дорогу на зеленый свет светофора.

Как выяснили журналисты ТСН, экс-чиновницу после ДТП не задержали.

Страшная авария произошла на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича еще 1 мая. Водитель Nissan Juke после наезда на пешехода остановилась не сразу, а успела отъехать еще на 15-20 метров, пока ей не преградили путь свидетели ДТП.

Как рассказали правоохранители, было установлено, что женщина за рулем авто не находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Как объяснила водитель, пешехода не заметила", - говорит руководитель отделения преступлений транспорта следственного отдела Голосеевского управления полиции Марьяна Кухаревська.

По этим причинам виновницу дорожного происшествия отпустили.

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Как рассказала сама пострадавшая киевлянка Наталия Дикая, ее сбила 74-летняя Ирина Козлова, которая 12 лет занимала должность главного санитарного врача столицы, а последние годы руководила СЭС Шевченковского района, после чего вышла на пенсию.

С девушкой женщина связалась только спустя 16 дней после того, как переехала. При этом Козлова извинилась за происшествие, но лично встречаться не пожелала, и не предоставила никакой финансовой помощи пострадавшей, которой требуются огромные средства в сотни тысяч гривен на лечение.

Так, семья бывшей чиновницы обещала оплатить лечение, но затем просто перестала выходить на связь.

"Ни копейки мы от нее не получили", - говорит Наталья.

Медики говорят, что девушка выжила после наезда только чудом. Когда ее госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение мозга, гематомы по всему телу, травма копчика. При этом хоть авто и проехалось по киевлянке, но у нее нет ни одного перелома.

"Я сразу поднялась на руки. В это время я не чувствовала боли. Единственное, что почувствовала - это отсутствие зубов. Я повторяла: "Боже, у меня нет зубов, нет зубов", а она подбежала и кричала, что поставит мне зубы", - вспоминает Наталья аварию.

Сейчас пострадавшей уже провели сложную и дорогостоящую операцию на зубах. Впереди - долгая реабилитация.

Теперь правоохранители рассказывают, что вызовут Козлову на допрос. Также в полиции ждут результаты судмедэкспертизы. Если вину водителя докажут, то ей грозит до 3 лет лишения свободы, и лишение прав управлять авто на тот же строк.

ДТП в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

  • В ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки пьяный 26-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево и в опору светофора.
  • Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.

ДТП в Киеве
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