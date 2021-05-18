"Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку

Женщина переехала девушку в центре города / скриншот

В Киеве 1 мая на перекрестке улицы Саксаганского и Антоновича бывший санврач Киева на пешеходном переходе сбила и переехала девушку, которая чудом выжила.

Как рассказала пострадавшая девушка Наталья Дикая в Facebook, водитель так и не встретилась с ней и заявила, что у нее нет денег, чтобы компенсировать лечение.

Водителем Nissan Juke оказалась Ирина Козлова, которая 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а в последние годы возглавляла СЭС Шевченковского района.

Наталья Дика переходила дорогу на зеленый свет и в тот момент, когда девушка уже дошла до середины, ее сбил белый внедорожник Ирины Козловой. Автомобиль ударил пешехода в спину, а затем еще и переехал девушку всеми колесами.

После аварии пенсионерка (Козлова 1947 года рождения) сразу не остановилась. По словам пострадавшей, автомобиль проехал еще несколько метров. На место ДТП приехали медики, полиция и близкие участников аварии – родители Натальи и дочь Ирины Козловой, прибыли уже после того, как пострадавшую забрали в больницу.

"Когда скорая отвезла меня в больницу, на место преступления приехали мои родители. Мама собирала мои зубы на асфальте в лужах крови, а папа общался с полицией и следователем", - рассказывает Наталья Дика.

Она выяснила, что у женщины, которая едва ее не убила есть несколько квартир и земельных участков.

По ее словам, дочь Козловой обещала, что их семья сделает все, чтобы спасти девушку и помочь ей выздороветь. К делу подключился и внук Козловой – адвокат.

Впрочем, ни копейки девушка так и не получила. А ее внук передал такие слова: "сумма финансовой компенсации для нее (для его бабушки) неподъемная и пусть ее определяет суд".

Наталья Дика уверена, что у этой семьи есть деньги. Она думает, что Козлова просто не хочет платить за лечение.

"В нашей стране так повелось, что богатые люди избегают ответственности за совершенные ими преступления", - пишет девушка.

Пострадавшая в ДТП Наталья Дика предполагает, что дело пытаются "замять".

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