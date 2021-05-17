В Киеве пьяный водитель на авто "взлетел" на троллейбусных проводах

Машина зацепилась за провода, повисла в воздухе и рухнула.
В Киеве, 17 мая, на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок.
Как сообщают в патрульной полиции Киева, после аварии водитель пытался скрыться с места ДТП.
Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.
"Зато пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем", - говорится в сообщении правоохранителей.
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На мужчину составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КоАП.
ДТП в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- В ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки пьяный 26-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево и в опору светофора.
- Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.