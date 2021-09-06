Святкували День знань: на Івано-Франківщині масове отруєння дітей

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил.
В Івано-Франківській області після святкування Дня знань отруїлися 19 осіб. Серед хворих 18 дітей і один дорослий. Хворим вже поставили попередній діагноз.
У поліції повідомили, що діти та дорослі святкували День знань в одному із закладів села Загвіздя. Вже 2 та 3 вересня до інфекційної та дитячої лікарні Івано-Франківська потрапили 10 дітей та 1 дорослий, а ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні вдома.
читайте такожОтруєння грибами: у МОЗ назвали головні симптоми і розповіли, що робитиЇх попередній діагноз - гострий гастроентерит. Стан хворих середньої тяжкості.
Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.
Отруєння у дитини: як уникнути
- забезпечити якісну термічну обробку м'яса, риби, яєць;
- виключити вживання прострочених продуктів;
- вибирати тільки якісні покупні кисломолочні вироби або готувати самостійно;
- не допускати вживання грибів дітьми, які не досягли віку 12 років;
- виключити вживання невідомих фруктів і ягід;
- тримати в недоступних місцях побутову хімію, лікарські засоби;
- виключити контакти з людьми, які недавно перенесли харчову інфекцію.
Варто зазначити, що не так давно в Івано-Франківській області сталося ще одне масове отруєння. Жертвою гострої кишкової інфекції стали шестеро підлітків і четверо дорослих. Всі вони були постояльцями в готельно-розважальному комплексі.