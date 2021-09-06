Праздновали День знаний: на Ивано-Франковщине массовое отравление детей

Пришлось госпитализировать 11 человек / фото: скриншот

В Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились 19 человек. Среди больных 18 детей и один взрослый. Больным уже поставили предварительный диагноз.

В полиции сообщили , что дети и взрослые праздновали День знаний в одном из заведений села Загвиздя. Уже 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковская попали 10 детей и 1 взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.

Читайте такжеОтравление грибами: в Минздраве назвали главные симптомы и рассказали, что делатьИх предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Отравления у ребенка: как избежать

обеспечить качественную термическую обработку мяса, рыбы, яиц;

исключить употребление просроченных продуктов;

выбирать только качественные покупные кисломолочные изделия или готовить самостоятельно;

отказаться от приготовления пищи впрок;

не допускать употребления грибов детьми, не достигшими возраста 12 лет;

исключить употребление неизвестных фруктов и ягод;

держать в недоступных местах бытовую химию, лекарственные средства;

исключить контакты с людьми, которые недавно перенесли пищевую инфекцию.