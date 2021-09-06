Праздновали День знаний: на Ивано-Франковщине массовое отравление детей

Следователи начали уголовное производство по факту нарушения санитарных правил.
В Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний отравились 19 человек. Среди больных 18 детей и один взрослый. Больным уже поставили предварительный диагноз.
В полиции сообщили, что дети и взрослые праздновали День знаний в одном из заведений села Загвиздя. Уже 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковская попали 10 детей и 1 взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома.
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Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Отравления у ребенка: как избежать
- обеспечить качественную термическую обработку мяса, рыбы, яиц;
- исключить употребление просроченных продуктов;
- выбирать только качественные покупные кисломолочные изделия или готовить самостоятельно;
- отказаться от приготовления пищи впрок;
- не допускать употребления грибов детьми, не достигшими возраста 12 лет;
- исключить употребление неизвестных фруктов и ягод;
- держать в недоступных местах бытовую химию, лекарственные средства;
- исключить контакты с людьми, которые недавно перенесли пищевую инфекцию.
Стоит отметить, что не так давно в Ивано-Франковской области произошло еще одно массовое отравление. Жертвой острой кишечной инфекции стали шестеро подростков и четверо взрослых. Все они были постояльцами в гостинично-развлекательном комплексе.