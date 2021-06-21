УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети

21 июня 2021, 10:33
Прослушать новость
Остановить

Пострадали преимущественно дети: в больницу попали шестеро подростков и четверо взрослых.

В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети
В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети / УНИАН

Спустя несколько дней после массового отравления в Харькове – новый аналогичный случай зафиксирован в Ивано-Франковской области. Жертвой острой кишечной инфекции стали 10 постояльцев гостинично-развлекательного комплекса.

По данным местных СМИ, пострадали преимущественно дети: в больницу попали шестеро подростков и четверо взрослых.

Все они из села Саджава, а гостинично-развлекательный комплекс расположен в селе Диброва.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что 20 июня жертвы отравления доставлены в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы. Им поставлен предварительный диагноз – острая кишечная инфекция средней степени тяжести.

Все они питались в гостинично-развлекательном комплексе.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", – уточнили в ведомстве.

Напомним, 17 июня стало известно о том, что в Харькове госпитализировали 34 человека с симптомами отравления. Накануне они посещали ресторан Якитория. Состояние пациентов оценивалось как средней тяжести.

Специалисты считают, что люди могли отравиться суши. Рестораны Якитория и Мафия временно закрыли, они признают свою вину и готовы выплатить компенсацию за лечение пострадавших.

массовое отравление новости Ивано-Франковска
Сейчас вы просматриваете новость «В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Почему США никогда не сдадут Украину РоссииПочему США никогда не сдадут Украину России Шесть причин, почему вы не голодны по утрамШесть причин, почему вы не голодны по утрам Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и РоссииМир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России Муж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условииМуж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условии Последний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срокПоследний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срок

Последние новости

11:07

Самый длинный день в 2021 году: что нельзя делать в летнее солнцестояние

10:33

В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети Видео

10:29

Украина - Австрия Евро-2020: анонс решающего матча в группе С Видео

10:07

Гороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

09:50

Ученые зафиксировали еще более смертоносный штамм коронавируса Дельта плюс Видео

Реклама
09:23

Коронавирус в Украине 21 июня: заразились несколько сотен человек Видео

08:49

День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Фото

08:41

"Я - глюкоза для взрослых": Лукашенко побредил на камеры в детской больнице Видео

08:39

Выборы в Армении: кто из пророссийских сил проходит в парламент Видео

08:03

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

07:45

В Полтаве два пьяных вандала сорвали украинский флаг с могилы бойца ВСУ Видео

07:10

Прорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом Видео

06:30

Зачем Моргенштерн пошел войной на СБУ мнение

06:02

Как с помощью одежды выглядеть стройнее: пять простых правил, которые творят чудеса Видео

05:28

Украина была в шаге от ПДЧ в НАТО: дипломат рассказал, как в ЕС увидели в Киеве угрозу Западу Видео

05:02

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

04:22

Что означает ваш маникюр и о чем могут рассказать ногти Видео

03:50

Эксперты перечислили семь признаков "алкогольного Альцгеймера" Видео

03:02

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

02:13

Гороскоп на завтра 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Видео

Реклама
01:37

Можно ли похудеть с помощью горячих ванн - ответ диетолога

01:14

У Байдена поставили жесткий ультиматум Китаю: Пекину грозит мировая изоляция из-за COVID-19 Видео

00:51

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

00:30

"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании Видео

20 июня, воскресенье
23:35

Сорванные куски асфальта, подтопленные хаты и реки на улицах: что натворили ливни на Буковине Видео

23:06

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

22:57

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:56

Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги

22:23

Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

22:11

Итоги встречи Байдена и Путина: в России обратились к США Видео

22:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

21:53

У Путина пригрозили "ответом" в случае новых санкций США Видео

21:20

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

21:15

На Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себя

21:14

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России Видео

20:34

Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam Видео

20:31

На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило деревом

20:05

Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе Видео

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

Реклама
19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять