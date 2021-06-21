В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети / УНИАН

Спустя несколько дней после массового отравления в Харькове – новый аналогичный случай зафиксирован в Ивано-Франковской области. Жертвой острой кишечной инфекции стали 10 постояльцев гостинично-развлекательного комплекса.

По данным местных СМИ, пострадали преимущественно дети: в больницу попали шестеро подростков и четверо взрослых.

Все они из села Саджава, а гостинично-развлекательный комплекс расположен в селе Диброва.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что 20 июня жертвы отравления доставлены в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы. Им поставлен предварительный диагноз – острая кишечная инфекция средней степени тяжести.

Все они питались в гостинично-развлекательном комплексе.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", – уточнили в ведомстве.

Напомним, 17 июня стало известно о том, что в Харькове госпитализировали 34 человека с симптомами отравления. Накануне они посещали ресторан Якитория. Состояние пациентов оценивалось как средней тяжести.

Специалисты считают, что люди могли отравиться суши. Рестораны Якитория и Мафия временно закрыли, они признают свою вину и готовы выплатить компенсацию за лечение пострадавших.