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Тошнота, рвота и боли в животе: в Харькове в популярной сети ресторанов люди массово отравились суши

18 июня 2021, 15:18

В больницы с отравлением госпитализированы 17 детей.

суши
В Харькове госпитализированы уже 45 человек, которые накануне ели суши в Мафии и Якитории / Фото pixabay.com

В Харькове попали в больницы уже 45 человек, которые ранее посещали рестораны Якитория и Мафия. Пострадавшие связывают свое отравление с суши, которые они накануне ели в заведениях. Госпитализированы 17 детей. Состояние всех пострадавших – средней тяжести. Рестораны признают свою вину и обещают компенсировать затраты людей на лечение.

Как сообщает ТСН, накануне в больницы с симптомами тошноты, рвоты и боли в животе попали более трех десятков человек, которые ели суши. Уже в субботу, 18 июня, согласно данным ГосЧС в Харьковской области, число госпитализированных увеличилось до 45, из них 17 детей.

Специалисты считают, что все пострадавшие могли отравиться сушами, так как именно это блюдо ели большинство посетителей. Помещения ресторанов продезинфицированы, взяты лабораторные пробы продуктов. Результаты должны появиться на следующей недели.

Рестораны временно закрыты, проводится проверка. Вину они признают и готовы компенсировать людям деньги, потраченные на лечение.Читайте такжеМассовое отравление в Харькове: 34 человека попали в больницу после посещения ресторана

По информации местного издания Комментарии, изначально в больницу №31 и детскую больницу №19 с пищевым отравлением попали 19 взрослых и 5 детей. У пациентов нашли гастроэнтероколит средней тяжести. Специалисты тогда допустили, что число госпитализированных увеличится.

Полиция открыла уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины – Нарушение санитарных правил и норм. Ответственность по статье предполагает штраф до 51 тысячи гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Местное издание Depo.Харьков информирует, что вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан 18 июня в ходе брифинга рассказала о том, что в Харьковской городской больнице №31 не хватило мест для людей, госпитализированных с отравлением, поэтому некоторых пострадавших повезли в одну из областных больниц. В медицинское учреждение доставили 41 человека. Двое из них уже выписались.

В Харьковской городской больнице №31, которая была перепрофилирована для приема зараженных инфекционными заболеваниями в связи с созданием в городе госпитальной базы под COVID-19, не хватило мест для пациентов, которые поступали с отравлением, сообщила сегодня, 18 июня, во время брифинга вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан, передает Depo.Харьков.Читайте такжеМассовое отравление людей сушами. В Киеве закрыт ресторан японской кухни

По ее данным, в больнице для госпитализации пациентов с инфекциями выделено 30 коек, в медучреждение доставили 41 человека. На сегодня двое пациентов уже выписались. В связи с нехваткой мест четырех человек уже повезли в Валковскую районную больницу, где есть отдельное инфекционное отделение. Состояние всех больных оценивается как средней тяжести. Самому младшему госпитализированному – четыре годика. Есть случаи заболевания семей.

"И семьями. В 19-ю больницу (детской больнице — Ред.) мать приехала с ребенком пятилетним. Мы начали лечить ребенка, потом мама нам продемонстрировала все симптомы инфекции", - сказала Горбунова-Рубан.

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