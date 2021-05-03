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В Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами

3 мая 2021, 15:13

Детям стало плохо после того, как мать накормила их супом с первыми весенними грибами, которые взрослые собрали в лесу рядом с домом.

Больница
В Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами / УНИАН

Трагедия произошла в Черниговской области – в селе Александровка Добрянской общины мать накормила четырех детей супом с грибами. В результате отравления 5-летняя девочка и 7-месячный мальчик умерли в больнице.

Главный врач Черниговской детской областной больницы Александр Карета сообщил, что в воскресенье, 2 мая, в реанимации скончался 7-месячный ребенок, который отравился грибами, передает "Суспільне". По его словам, маленький Виктор умер от того, что токсины отравили его организм, в результате чего перестали работать внутренние органы.

Мальчика в больницу доставили в коме. С 27 апреля малыш находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сообщается, что утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы умерла 5-летняя Алина, у девочки отказали внутренние органы.

Детям стало плохо 26 апреля после того, как мать накормила их супом с первыми весенними грибами, которые взрослые собрали в лесу рядом с домом. 27 апреля двоих детей — 7-месячного Виктора и 5-летнюю Алину — доставили без сознания в больницу.

Симптомы отравления — слабость и рвота — сначала проявились у новорожденного. Затем ночью стало плохо его сестренке, а утром — и еще двоим детям. Всего в семье было пятеро детей.

"Самых грибов дети не ели, ели картошку и суп из картофеля. Я даже представить себе не могла, что такое может случиться, мы не впервые едим. Было все нормально до этого случая", — уверяет мама детей Евгения Алексеенко.

Старшего мальчика, который живет с бабушкой и грибную похлебку не ел, соцслужбы временно изъяли из семьи.

Отравление детей – о чем сообщалось ранее:

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