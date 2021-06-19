Массовое отравление в Харькове: прокуратура опубликовала фото кухни Якитории и Мафии

У Якитории и Мафии общая кухня / Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители открыли уголовное дело по факту массового отравления людей, которые ранее отдыхали в ресторане Якитория. Десятки людей доставлены в больницы с диагнозом острый гастроэнтероколит. С симптомами отравления госпитализированы уже 78 человек. Опубликованы и фотографии общей кухни двух ресторанов – Якитория и Мафия.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, инцидент с отравлением людей уже расследуется. Правоохранителями было установлено, что в больницах оказались десятки людей с диагнозом острый гастроэнтероколит. Перед этим они посещали ресторан японской кухни. Их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Обнародованы фотоснимки кухни Якитории и Мафии.

Кухня ресторанов Якитория и Мафия / Харьковская областная прокуратура

Кухня ресторанов Якитория и Мафия / Харьковская областная прокуратура

Кухня ресторанов Якитория и Мафия / Харьковская областная прокуратура

Открыто уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм. Максимальное наказание – 3 года лишения свободы. Прокуратура совместно с сотрудниками Госпродпотребслужбы проводит следственные действия и опрашивает потерпевших.

Местное издание Status Quo подчеркивает, что по данным на 19 июня в больницах с отравлением находятся уже 78 людей. Этой ночью были госпитализированы еще 6 человек. По данным журналистов, пациентам поставили диагноз энтероколит.

Напомним, 17 июня стало известно о том, что в Харькове госпитализировали 34 человека с симптомами отравления. Накануне они посещали ресторан Якитория. Состояние пациентов оценивалось как средней тяжести.

Специалисты считают, что люди могли отравиться суши. Рестораны Якитория и Мафия временно закрыли, они признают свою вину и готовы выплатить компенсацию за лечение пострадавших.