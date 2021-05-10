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Президент Польщі потужно підтримав Україну перед країнами НАТО

10 травня 2021, 16:34
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За словами Дуди, питання України обговорять під час самітів НАТО і Бухарестської дев'ятки.

Анджей Дуда
Анджей Дуда підтримав Україну / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що одним з питань під час самітів Бухарестської дев'ятки і НАТО обговорюватиметься питання України.

Як розпові Дуда, Європа і світ повинні уважно стежити за ситуацією в Україні на тлі агресії Російської Федерації.

Говорячи про Україну, Дуда також заявив, що немає жодних сумнівів, що ситуація складна. Він нагадав, що частина Донецької та Луганської областей досі окупована і на ній знаходяться російські збройні формування.

Польський лідер звернув увагу на те, що Росія дуже вміло перекинула велику кількість своїх військових підрозділів до кордонів України, тому НАТО має на це звернути увагу насамперед з військової точки зору.

"Ні Європа, ні світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми всі повинні підтримувати Україну, а з іншого ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда на пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

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Він зазначив, що недавнє стягування російських військ до українського кордону "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України".

"У мене немає ніяких сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу НАТО, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі", - повідомив президент Польщі.

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Зустріч Бухарестської дев'ятки пройде 10 травня за участю президента США Джо Байдена і генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саміт Північноатлантичного альянсу запланований на червень.

У Бухарестську дев'ятку входять країни східного флангу НАТО:

  • Польща,
  • Румунія,
  • Литва,
  • Латвія,
  • Естонія,
  • Угорщина,
  • Словаччина,
  • Чехія,
  • Болгарія.

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

НАТО Польща Анджей Дуда Україна
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