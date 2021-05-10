Президент Польши мощно поддержал Украину перед странами НАТО

Анджей Дуда поддержал Украину / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из вопросов во время саммитов Бухарестской девятки и НАТО будет обсуждаться вопрос Украины.

Как рассказал Дуда, Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии Российской Федерации.

Говоря об Украине, Дуда также заявил, что нет никаких сомнений, что ситуация сложная. Он напомнил, что часть Донецкой и Луганской областей до сих пор оккупирована и на ней находятся российские вооруженные формирования.

Польский лидер обратил внимание на то, что Россия очень умело перебросила большое количество своих военных подразделений к границам Украины, поэтому НАТО должно на это обратить внимание прежде всего с военной точки зрения.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", - заявил Дуда на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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Он отметил, что недавнее стягивание российских войск к украинской границе "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины".

"У меня нет никаких сомнений, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - сообщил президент Польши.

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Встреча Бухарестской девятки пройдет 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.

В Бухарестскую девятку входят страны восточного фланга НАТО:

Польша,

Румыния,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Венгрия,

Словакия,

Чехия,

Болгария.

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