УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Президент Польши мощно поддержал Украину перед странами НАТО

10 мая 2021, 16:34
Прослушать новость
Остановить

По словам Дуды, вопрос Украины обсудят во время саммитов НАТО и Бухарестской девятки.

Анджей Дуда
Анджей Дуда поддержал Украину / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из вопросов во время саммитов Бухарестской девятки и НАТО будет обсуждаться вопрос Украины.

Как рассказал Дуда, Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии Российской Федерации.

Говоря об Украине, Дуда также заявил, что нет никаких сомнений, что ситуация сложная. Он напомнил, что часть Донецкой и Луганской областей до сих пор оккупирована и на ней находятся российские вооруженные формирования.

Польский лидер обратил внимание на то, что Россия очень умело перебросила большое количество своих военных подразделений к границам Украины, поэтому НАТО должно на это обратить внимание прежде всего с военной точки зрения.

"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", - заявил Дуда на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Читайте такжеПутин неожиданно обсудил с Лукашенко стремление Украины в НАТО

Он отметил, что недавнее стягивание российских войск к украинской границе "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины".

"У меня нет никаких сомнений, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - сообщил президент Польши.

Читайте такжеВопрос ПДЧ Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли планы на саммит Альянса

Встреча Бухарестской девятки пройдет 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.

В Бухарестскую девятку входят страны восточного фланга НАТО:

  • Польша,
  • Румыния,
  • Литва,
  • Латвия,
  • Эстония,
  • Венгрия,
  • Словакия,
  • Чехия,
  • Болгария.

Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

НАТО Польша Анджей Дуда Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Президент Польши мощно поддержал Украину перед странами НАТО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Эксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на УкраинуЭксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на Украину Как определить размер пениса мужчины по его лицуКак определить размер пениса мужчины по его лицу Обрушить режим Путина: в Сеть слили документы МИД РФОбрушить режим Путина: в Сеть слили документы МИД РФ Саша Спилберг топлес показала провокационные кадрыСаша Спилберг топлес показала провокационные кадры 8 мая 2021 - праздник памяти и примирения и День Марка: приметы8 мая 2021 - праздник памяти и примирения и День Марка: приметы

Последние новости

17:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: вызов новолуния и угасание чувств
17:25
Новый взгляд на историю о Робине Гуде – вышла игра Hood: Outlaws & Legends Видео
17:02
Ради деда-ветерана: на Одесчине мальчик напился водки на могилах Видео
16:59
Инфекционист рассказала об опасной болезни, которая возникает после COVID-19 Видео
16:35
Попытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к Киеву Видео
Реклама
16:34
Президент Польши мощно поддержал Украину перед странами НАТО Видео
16:24
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
16:19
В партии Путина назвали реальную причину раздачу паспортов в ОРДЛО Видео
15:57
Путин рассказал о результатах своей вакцинации от COVID-19 Видео
15:54
Невероятно вкусный рецепт весеннего салата с кускус и овощами Видео
15:50
Diablo 4 продвинет вперёд искусство жанра экшен-RPG, считают в Blizzard Видео
15:37
В Брюсселе поручили Боррелю сделать первую военную концепцию Евросоюза Видео
15:31
Российские корабли провоцировали США и Украину в Черном море: эксперт назвал нарушения Видео
15:05
Помните о Clubhouse? Соцсеть наконец запустила приложение для Android
14:57
Русского гонщика на Формуле-1 обогнали и унизили непристойным жестом Видео
14:43
В Слуге народа назвали три условия для получения нового транша МВФ Видео
14:38
Самый популярный суп Том ям: вкусный рецепт в домашних условиях Видео
14:28
Apple готовит портативную игровую консоль наподобие Nintendo Switch – СМИ
14:22
В Украине исчезла красная зона карантина: Ляшко обратился к украинцам Видео
14:15
В Бразилии копы повязали экс-боевика "ДНР" Лусварги с оружием и наркотиками Видео
Реклама
14:02
Непростительные ошибки макияжа, которые старят женщин Видео
13:57
В США обвинили Путина в репрессиях по методу Китая Видео
13:40
DOOM, Fallout, TES и не только: в Steam стартовала распродажа игр Bethesda
13:26
Евровидение-2021: после репетиции Go-A попали в топ-10 претендентов на победу Видео
13:17
Впервые за 13 лет американский фрегат береговой охраны зашел в Одессу Видео
13:00
В Sony признают, что дефицит консолей PS5 сохранится и в 2022 Видео
12:59
В РФ нагло ответили на требование Чехии о компенсации за взрывы на складах Видео
12:45
Нидерланды подали иск против России из-за сбитого над Донбассом Боинга МН17 Видео
12:40
В моде бесподобные женские рубашки: с чем носить смелое предложение весны Фото Видео
12:23
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-флагманов
12:19
Байден обсудит Украину с лидерами стран восточного фланга НАТО Видео
12:08
Во Львове выпал из окна и разбился насмерть двухлетний ребенок Видео
11:53
Бывший главврач больницы, где лежал Навальный, нашелся живым Видео
11:48
Украину атакует холодный циклон: когда и где ждать ливней с грозами Видео
11:41
В Индии вылечившихся от COVID-19 атакует опасный "черный" грибок Видео
11:35
Глава МИД Германии дал знак России, что ЕС готов возобновить диалог Видео
11:16
Вкусный весенний салат: 5 самых легких и простых рецептов Видео
11:03
В Евросоюзе поставили "диагноз" ухудшающимся отношениям с РФ Видео
10:50
Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали Видео
10:44
"Украину достают, как крысу": эксперт объяснил провал с визитом Блинкена Видео
Реклама
10:37
В самолете из Киева в Доминикану украинке отгрызли ноготь и поцарапали лицо
10:18
Путин все больше похож на загнанную крысу мнение
09:38
Страны ЕС пока не готовы принять Украину в свои ряды - посол Видео
09:33
Трагедия в Днепре: упавший на женщину с 8-го этажа мужчина покалечил ее и погиб
09:33
Врач рассказал, как можно избежать старения тела в молодом возрасте Видео
08:58
Украинцев обрадовали резким потеплением с температурой до +27 градусов Видео
08:49
Когда в Украине исчезнут кулачные бои на 9 мая мнение
08:37
Хакеров РФ обвинили в кибератаке на трубопровод США Colonial Pipeline Видео
08:20
Постоянная усталость: шесть признаков того, что это связано с едой Видео
08:17
Коронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять