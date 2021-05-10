Президент Польши мощно поддержал Украину перед странами НАТО

По словам Дуды, вопрос Украины обсудят во время саммитов НАТО и Бухарестской девятки.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что одним из вопросов во время саммитов Бухарестской девятки и НАТО будет обсуждаться вопрос Украины.
Как рассказал Дуда, Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии Российской Федерации.
Говоря об Украине, Дуда также заявил, что нет никаких сомнений, что ситуация сложная. Он напомнил, что часть Донецкой и Луганской областей до сих пор оккупирована и на ней находятся российские вооруженные формирования.
Польский лидер обратил внимание на то, что Россия очень умело перебросила большое количество своих военных подразделений к границам Украины, поэтому НАТО должно на это обратить внимание прежде всего с военной точки зрения.
"Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО", - заявил Дуда на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
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Он отметил, что недавнее стягивание российских войск к украинской границе "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины".
"У меня нет никаких сомнений, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе", - сообщил президент Польши.
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Встреча Бухарестской девятки пройдет 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.
В Бухарестскую девятку входят страны восточного фланга НАТО:
- Польша,
- Румыния,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Венгрия,
- Словакия,
- Чехия,
- Болгария.
Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что только присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет Киеву в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен Де Понсен 22 апреля утверждал, что на саммите НАТО в июне должны рассмотреть вопрос предоставления украинскому государству ПДЧ.
- 1 мая в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставались перспективы для вступления в НАТО.