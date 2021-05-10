Байден обсудит Украину с лидерами стран восточного фланга НАТО

В саммите Бухарестской девятки примет участие президент США и генсек НАТО.
В саммите стран Бухарестской девятки на уровне глав государств, который состоится в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, примут участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение генсеку НАТО и президенту США, сообщает Укринформ.
"Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.
Польский чиновник отметил, что в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуации в Украине.
"Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен", - сказал Солох.
Он добавил, что саммит глав государств "девятки" посвящен, прежде всего, вопросам безопасности и вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.
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Сближение Украины с НАТО:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.