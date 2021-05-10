Байден обсудит Украину с лидерами стран восточного фланга НАТО

Джо Байден / Фото Reuters

В саммите стран Бухарестской девятки на уровне глав государств, который состоится в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, примут участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение генсеку НАТО и президенту США, сообщает Укринформ.

"Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.

Польский чиновник отметил, что в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуации в Украине.

"Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен", - сказал Солох.

Он добавил, что саммит глав государств "девятки" посвящен, прежде всего, вопросам безопасности и вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

Читайте такжеУ Байдена угодили в конфуз после слов о поддержке членства Украины в НАТО

Сближение Украины с НАТО: