В США сделали важное заявление о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО / УНИАН

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты официально поддерживают вступление Украины в НАТО.

По ее словам, администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы двери альянса оставались открытыми для всех желающих.

"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.

В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".

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