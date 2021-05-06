В США сделали важное заявление о вступлении Украины в НАТО

В Белом доме заявили, что администрация Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты официально поддерживают вступление Украины в НАТО.
По ее словам, администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы двери альянса оставались открытыми для всех желающих.
"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", - сказала она.
В то же время на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: "Да, мы поддерживаем".
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.
Автор: Мария Тупик