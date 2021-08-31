Президент Зеленський та перша леді прибули в США: всі подробиці візиту

Президент Зеленський і перша леді прибули в США / Фото instagram

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США. 1 вересня український лідер зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом. Президенти двох країн обговорять питання безпеки і стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.

"Прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Попереду - обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Упевнений, наша зустріч буде змістовною", - написав Зеленський минулої ночі на сторінці в Instagram.

Зеленський з дружиною прибув до США / Фото t.me/OP_UA

Планується, що у Вашингтоні Зеленський перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відбудеться поїздка до Каліфорнії.

У Вашингтоні пройде зустріч президентів України і США в Білому домі, зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.

Також заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона. Програму візиту днями уточнювала Посол України в США Оксана Маркарова.

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Зустріч Зеленського і Байдена

Програма візиту Зеленського в США була переглянута і розширена, президенти проведуть зустріч не лише у форматі делегацій, а й тет-а-тет.

Саміт Байдена і Зеленського запланований на 1 вересня. Переговори глав двох держав переносили двічі. Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня 2021, потім її перенесли на 31 число, а потім — на 1 вересня. Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що причина перенесення пов'язана із закінченням терміну ультиматуму руху Талібан в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

Першочергове завдання зустрічі - обговорення стратегічного партнерства із США. Воно діє з 2008 року, проте засідань комісії в рамках партнерства не було з 2018 року. Тому його необхідно вивести на новий рівень, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

Другим блоком обговорення стануть питання безпеки. У цей список входять: протидія російському агресору, питання Донбасу та Криму. За словами Кулеби, на зустрічі мають намір розглянути кілька конкретних ідей з цих питань.

30 серпня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Зеленський передасть Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі та у Криму.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема, американські інвестиції в Україну. Українська сторона презентує конкретні інвестиційні проекти - з назвами, цифрами, термінами реалізації. Вони будуть передані на розгляд американської сторони.

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