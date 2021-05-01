При зрості 165 см важила 28 кг: в Одесі від анорексії померла 12-річна школярка

Дівчинка мріяла стати моделлю і за два місяці схудла на 27 кг/ Фото pixaby

В Одесі 12-річна школярка померла від анорексії. При зрості в 165 сантиметрів вона важила всього 28 кілограмів. Дівчинка мріяла стати моделлю і за два місяці різко схудла на 27 кілограмів.

У швидку допомогу зателефонувала бабуся Ксенії, коли не змогла вранці розбудити внучку – дівчинка впала в кому, передає Україна 24.

"Температура тіла при надходженні - 35,2, частота дихання - до 10, частота пульсу - 20 сатурація - 75... Вона не реагувала ні на що. Це кома, сидром дегідратації, кахексія, поліорганна недостатність і підозра на COVID-19", - розповіла директорка дитячої лікарні №3 Одеси Олена Артемова.

Лікарі кажуть, що у Ксенії були вражені майже всі внутрішні органи. У реанімації її підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). За життя дитини лікарі боролися 19 годин, але марно.

У лікарні кажуть, що вперше зіткнулися з такою важкою формою анорексії. Бабуся померлої дівчинки розповіла, що в лікарню дитину водили, оскільки були проблеми з харчуванням. За словами жінки, всі подробиці про проблеми зі здоров'ям Ксенії знала її мати, але вона з'явилася в лікарню лише після виклику поліції.

Мама дівчинки викладала в школі біологію та основи здоров'я. На даний момент вона в декреті з двомісячною дитиною від другого чоловіка. У школі про Ксенію відгукуються добре. Кажуть, що була відмінницею і старостою класу.

У поліції порушили провадженя за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків.

Довідка. Анорексія - це розлад харчової поведінки. Діагностується в підлітковому або юнацькому віці (від 12 до 26 років), найчастіше у дівчат. Даний синдром, що супроводжується порушенням роботи інтегративного центру гіпоталамуса і розвитком білково-енергетичної недостатності, є наслідком свідомого наполегливого обмеження прийому їжі, аж до повної відмови від їжі.

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