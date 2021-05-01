При росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьница

Девочка мечтала стать моделью и за два месяца похудела на 27 кг/ Фото pixaby

В Одессе 12-летняя школьница умерла от анорексии. При росте в 165 сантиметров она весила всего 28 килограммов. Девочка мечтала стать моделью и за два месяца резко похудела на 27 килограммов.

В скорую помощь позвонила бабушка Ксении, когда не смогла утром разбудить внучку – девочка впала в кому, передает Украина 24.

"Температура тела при поступлении - 35,2, частота дыхания - до 10, частота пульса - 20, сатурация - 75 ... Она не реагировала ни на что. Это кома, сидром дегидратации, кахексия, полиорганная недостаточность и подозрение на COVID-19", - рассказала директор детской больницы №3 Одессы Елена Артемова.

Врачи говорят, что у Ксении были поражены почти все внутренние органы. В реанимации ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких (ИВЛ). За жизнь ребенка врачи боролись 19 часов, но тщетно.

В больнице говорят, что впервые столкнулись с такой тяжелой формой анорексии. Бабушка умершей девочки рассказала, что в больницу ребенка водили, так как были проблемы с питанием. По словам женщины, все подробности о проблемах со здоровьем Ксении знала ее мать, но она явилась в больницу только после вызова полиции.

Мама девочки преподавала в школе биологию и основы здоровья. На данный момент она в декрете с двухмесячным ребенком от второго мужа. В школе о Ксении отзываются хорошо. Говорят, что была отличницей и старостой класса.

В полиции открыли дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Справка. Анорексия – это расстройство пищевого поведения. Диагностируюется в подростковом или юношеском возрасте (от 12 до 26 лет), чаще всего у девушек. Данный синдром, сопровождающийся нарушением работы интегративного центра гипоталамуса и развитием белково-энергетической недостаточности, является следствием сознательного упорного ограничения приема пищи, вплоть до полного отказа от еды.

Напомним: