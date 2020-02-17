До 37 килограммов: в Кривом Роге школьницу затравили до анорексии

Школьница угодила в больницу из-за травли / УНИАН

В Кривом Роге школьницу довели до больницы. Так, у 14-летней девочки диагностировали анорексию.

По данным Первого Городского, девочку травили и оскорбляли, поэтому она села на жесткую диету из-за чего ее вес снизился с 56 до 37 килограммов.

Сначала ее показали специалистам в психоневрологическом диспансере, где и диагностировали анорексию. После того, как стало становиться хуже, ее перевели в городскую больницу №8, но уже в критическом состоянии.

Медикам приходилось кормить ее через специальный зонд, потому что желудок фактически отказал, но лечение результата не давало, и родители забрали ее домой.

По словам родителей всему виной стали насмешки школьников. В свою очередь, школьный психолог считает, что девочку до анорексии довел ее собственный отец, потому что постоянно сравнивал с сестрой.

Как ранее сообщал Главред, двое подростков избили 11-летнего мальчика, заставили раздеться и, сделав видеозапись издевательств, растиражировали ее в социальных сетях.