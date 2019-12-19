Буллинг в Одесской области: подростки избили и заставили раздеться 11-летнего школьника

Нацполиция расследует избиение и издевательство над школьником / УНИАН

В Одесской области произошел новый случай буллинга, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Двое подростков избили 11-летнего мальчика, заставили раздеться и, сделав видеозапись издевательств, растиражировали ее в социальных сетях.

Правоохранители обнаружили видео, которое распространялось в социальных сетях, и установили лиц, причастных к преступлению.

"Ими оказались двое 16-летних учащихся профессионального лицея, один из которых уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа", - рассказали в полиции.

Установлено, что событие имело место в арендованной квартире одного из лицеистов. Правонарушители в присутствии еще нескольких несовершеннолетних свидетелей избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться. Свои противоправные действия подростки снимали на мобильный телефон.

Читайте также"Агрессия и маты": в Киеве учительница погорела на буллингеУказанное событие правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание). Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к случившемуся.

Как рассказала начальник отдела коммуникаций Любовь Гордиевская, ЧП имело место 15 декабря. При этом она отказалась уточнить, где именно это произошло: непосредственно в Одессе или в одном из районов Одесской области.

"Это (отказ предоставить информацию, – ред.) связано с тем, что обе стороны – несовершеннолетние. И это делается в их интересах", - заявила начальник отдела, отказавшись уточнить, чье это распоряжение.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом школьники избили одноклассника до сотрясения мозга.