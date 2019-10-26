Буллинг под Киевом: школьники избили одноклассника до сотрясения мозга

Конфликт в школе перерос в драку / otvetprost.com

В Ирпене Киевской области конфликт между учениками 5-го класса закончился дракой, в результате у одного из пострадавших 11-летнего Игоря сотрясение мозга.

По его словам, на перемене не захотел играть с одноклассниками а те собрались в группу и его избили, говорится в материале ТСН.

После драки в конфликте начали разбираться родители школьников, которые уже друг на друга написали заявление в полицию. Пострадавшего мальчика воспитывает бабушка. Она вызвала полицию, "скорую", и повела обидчиков внука к директору. Родители подростков, избивавших парня, даже не поинтересовались его самочувствием.

По словам директора школы, что конфликт будоражат взрослые. По его словам, помириться между собой не могут именно родители, так как школьники уже и забыли об инциденте.

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Противоположная сторона конфликта тоже написала заявление классному руководителю и в полицию о поведении бабушки. Родители говорят, что женщина якобы избила их детей, один из которых также имеет сотрясение мозга.

Напомним, ранее сообщилось о том, что в Кропивницком третьеклассник попал в больницу после избиения в школе.