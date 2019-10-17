Недетские разборки в Кропивницком: третьеклассник попал в больницу после избиения в школе

В Кропивницком третьеклассник попал в больницу после избиения

В Кропивницком ученик третьего класса оказался в больнице после избиения другими школьниками.

Конфликт начался после того, как пострадавший нагрубил первоклашке, который наступил ему на ногу. Тот в обиду себя не дал и позвал "на разборки" брата и еще двоих учащихся, один из которых оказался шестиклассником, сообщает Сегодня.

"Ударили по голове, толкнули. В ребро ударили, в живот", – рассказал избитый ученик.

В результате избиения пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. Как заявила мать пострадавшего, никто из учителей не оказал помощи ее мальчику.

Читайте такжеНовая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу"Ученики разбегались в то время, когда я пришла. Своего мальчика я поднимаю с пола, спросила дважды, нужна ли ему помощь медицинской сестры. На что он категорически сказал, что не надо", – вспомнила классный руководитель пострадавшего школьника Наталья Бурага.

По словам участвовавшего в избиении шестиклассника Эрика, он ударил третьеклассника, потому что защищал младших.

Пострадавший школьник признался, что теперь боится идти в школу. Его мать уже обратилась в полицию с требованием наказать виновных.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском две школьницы попали в больницу в результате массового избиения.