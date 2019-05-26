На Тернопольщине воспитатель стрелял по детям в наказание за шалости

Воспитатель стрелял по детям в наказание за проступки / SKELET-info

В Тернопольской области воспитателя оздоровительного патриотического лагеря Право на шанс суд признал виновным в пытках и лишил его свободы на пять лет с трехлетним испытательным сроком, а также оштрафовал на 25 тысяч гривен в пользу несовершеннолетнего.

Как пишет expres.online, в лагере в селе Кутянка Шумского района, среди которых были дети бойцов АТО и дети из прифронтовой зоны, воспитателем в качестве наказания за шалости применялась стрельба по детям из пневматического оружия.

В результате один из воспитанников получил травму и пытался спрятаться, однако воспитатель заставил его стать в строй, а затем приседать 500 раз.

Читайте такжеИздевательства и избиения: журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школахКроме того, воспитатель также периодически стрелял в ребенка из того же оружия, говорится в материалах уголовного дела.

В то же время сам обвиняемый во время суда свою вину признал частично и заявил, что стрельба была учебной — чтобы научить мальчика уклоняться от пуль. Согласно его же признанию, подобные экзекуции он устраивал в лагере регулярно, в т. ч. его жертвами становились 12-летние девочки.

Напомним, под Херсоном физрук избил шестиклассника и макал ребенка головой в унитаз.