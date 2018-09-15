Ничего святого: на Тернопольщине вандалы жарили шашлык на обломках церкви

15 сентября 2018, 10:28

Спасти уникальный деревянный храм в заповеднике "Замки Тернопольщины" еще можно.

На Тернопольщине вандалы развели костер из деревянной церкви / Скриншот с видео ТРК "Украина"

В Тернопольской области на территории Чернечей горы, которая относится к Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины", вандалы развели костер из деревянной церкви, чтобы пожарить шашлыки.

По словам отца Михаила, после того как он нашел посреди леса обугленные части храма, которому более 250 лет, в полицию решил не обращался. Священник объяснил, что раньше церковное имущество крали, но воров так и не нашли, пишет "Сегодня".

Он также рассказал, чем закончилась попытка обокрасть церковь 15 лет назад: "Его (вора, – ред.) поймали… А через три месяца он дома один повесился. Я думаю, что Божий суд настигнет каждого человека, который причастен к делу святотацтва, пренебрежения к тому, что посвящено Богу".

В материале отмечается, что спасти уникальный деревянный храм еще можно. Разобранную церковь нужно просто заново сложить и заменить уничтожены элементы. Но для спасения церкви нужен миллион гривен и где его взять, священник не знает.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове пьяные мужчины едва не украли памятный знак героям УПА.

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церковь вандалы Тернопольская область
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