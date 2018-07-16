Любовь до гроба. На Тернопольщине нашли древнее захоронение возлюбленных

Возле села Петриков в Тернопольской области археологи нашли парное захоронение с предположительно мужем и женой, возраст которого составляет более 3 тысяч лет.

Эта могила уникальна тем, что мужчина и женщина в ней находились лицами друг к другу, лежали, крепко обнявшись, сообщает Сегодня.Lifestyle со ссылкой на слова одного из археологов Николая Бандровского.

Уложить таким образом тела после смерти невозможно, утверждают патологоанатомы, поэтому эксперты сошлись во мнении, что женщина приняла такую позу, еще будучи живой.

В случае с захоронением возле Петрикова женщина, лежа на боку, правой рукой прижала мужчину к себе, положив запястье на его плечо. При этом ее ноги были согнуты в коленях и лежали поверх вытянутых ног мужчины. Мертвое тело таким образом уложить невозможно - мешают негибкость тела и трупное окоченение через некоторое время после смерти.

Скорее всего, предположили учение, будучи в могиле, женщина заняла указанную позу и приняла яд. Найденное захоронение принадлежит к т.н. Высоцкой культуре, для которой это нормальное явление - женщины предпочитали умереть вместе с супругом вместо жизни с другим мужчиной.

Ранее археологи находили и другие характерные могилы представителей этой культуры: в них всегда присутствуют элементы посмертной близости между мужчиной и женщиной.

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