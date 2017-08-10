На Херсонщине нашли средневековый город, а в России уверяют — это "Новороссия", опубликовано видео

На Херсонщине в селе Тягинка археологи во время раскопок нашли целый средневековый город.

Ученые утверждают, что именно здесь пролегали южные границы Литовского княжества. Поэтому в этом регионе была настоящая Европа, а не "Новороссия", существование которой упорно пытаются доказать российские историки, сообщает телеканал 24.

С этим поселком связывают первое упоминание о казачестве. И вот теперь выяснилось, что это место хранит тайны сразу нескольких культур. На днях здесь нашли следы крепости времен Крымского ханства и средневекового городища.

"Мы нашли следы того, что здесь готовили много-много еды мясной, использовали дорогую посуду и сорили деньгами", — отметил участник Южной средневековой экспедиции Ким Гуленко.

Археологи уверены, что остатки города-крепости лежат под землей на площади 18 гектаров.

Здесь нашли татарские монеты, а рядом — средневековую посуду и даже остатки керамического водопровода, которым уже тогда пользовались. Но внимание специалистов привлекли кузнечные изделия. Именно благодаря им ученые определили, что здесь когда-то были границы Великого княжества Литовского времен князя Витовта.

Кроме этого, находки времен Средневековья полностью отрицают существование "Новороссии" на украинском Юге.

О "Новороссии" не может идти никакой речи вообще. Если брать этот период, 14-15 века, вообще можно говорить только об остатках Киевской Руси, которая здесь была и которую мы прекрасно знаем по нашей истории. Россия — это вообще 18 век, — сказала доктор исторических наук Светлана Беляева.

Сейчас экспедиция завершается из-за отсутствия охраны на этой территории. Найденные артефакты ученые передадут в областной краеведческий музей. Раскопки продолжат в следующем году. За это время государство должно предоставить этой территории особый статус.

Напомним, в Киеве на Почтовой площади может появиться подземный музей. За два года археологи раскопали древние улицы и строения времен Киевской Руси.