Разборки в Каменском: две школьницы попали в больницу в результате массового избиения

Полиция расследует массовое избиение в Каменском / УНИАН

В школе №35 города Каменское Днепропетровской области ученицы 9-го класса пострадали в результате избиения сверстницами из 7-й школы.

Как сообщает 5692, в результате избиения две девочки получили телесные повреждения, а что послужило причиной конфликта пока неизвестно.

Отмечается, что школьницы решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве: с ученицей СШ №7 пришли около десяти человек, с девчонкой из 35-й школы - только одна. Последняя, понимая критичность ситуации, стала звать на помощь и пыталась вызвать полицию, но не успела. В результате инцидента девчонки получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

Читайте такжеИздевательства и избиения: журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школахПо словам старшего инспектора сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елены Тимченко, на данный момент открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

Пострадавшие получили травмы, прошли медицинское освидетельствование. Согласно заключению судмедэксперта, у них легкие телесные повреждения.

Напомним, под Херсоном физрук избил шестиклассника и макал ребенка головой в унитаз.