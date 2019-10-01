Хотим видеть в гробу: на Житомирщине толпа подростков избила сверстницу и ее мать

На Житомирщине толпа подростков избила сверстницу / vistanews.ru

В Бердичиве Житомирской области толпа подростков избила 15-летнюю девушку и ее мать, а расправу малолетние гопники фиксировали на камеры мобильных телефонов.

Избиение произошло в городском парке культуры и отдыха, а девушка, оказавшаяся жертвой, уже давно подвергалась буллингу.

Как нам стало известно, мама 15-летней бердичевлянки, которая учится в одном из профтехучилищ города, подала заявление в полицию по факту булинга, которому систематически подвергалась ее дочка. Женщина утверждает, что девочке постоянно угрожают сверстницы. Обратиться в полицию ей пришлось после того, как этим воскресеньем в парке культуры и отдыха ее дочку, а потом и ее саму, избили агрессивные подростки.

По словам матери, о том, что ее дочке забили "стрелку" ей сообщили в СМС и позвали срочно прийти, и спасти девочку, пишет berdichev.biz.

Читайте такжеНовая жертва буллинга: в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницуКогда она прибежала на место расправы, ребенка уже избивало несколько девочек, вокруг собралась большая толпа подростков, причем многие снимали проходящее на мобильные телефоны. По словам матери, когда она бросилась спасать дочку, то напали и на нее, отмечается в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители доставили подозреваемых в горотдел полиции. По версии полицейских, в результате словесного конфликта завязалась драка между двумя девочками, которая закончилась нанесением телесных повреждений. Кто кого бил – выясняет следствие, ведомости внесены в ЕРДР за ст. 125 ч.І Криминального кодекса Украины.

Как утверждает семья пострадавшей, одним из инициаторов систематической травли и избиений подростка является дочь одной из сотрудниц Бердичевского отдела полиции.

По словам пострадавшей, она систематически подвергалась травле со стороны нападавших. Они постоянно угрожали и насмехались над своей жертвой и даже говорили, что хотят видеть ее в гробу.

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Напомним, ранее суд принял решение наказать за буллинг школьника, назначив выплату пострадавшему компенсацию в размере 100 тысяч гривен.