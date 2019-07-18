В Киеве школьник поплатился за травлю другого ученика штрафом в 100 тысяч гривен

Суд оштрафовал школьника за буллинг на 100 тысяч грн / УНИАН

Столичный суд наказал школьника за буллинг, и назначил выплату пострадавшему ребенку в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, мальчику дали год условно, а выплачивать моральную компенсацию будут его родители, передает РБК-Украина.

Еще в январе 2019 года на спортивном стадионе вспыхнула ссора между двумя школьниками - один ученик 17 раз ударил другого. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и поэтому не присутствовал на уроках в школе три недели.

Напомним, что зимой 2019 года в силу вступил Закон о противодействии буллингу в школах. С этого момента любое моральное и физическое насилие одного школьника в отношении другого будет наказываться в соответствии с законом. За последние шесть месяцев суды удовлетворили несколько исков по поводу буллинга.

Ранее в Киеве ученица после избиения в школе попала в больницу.