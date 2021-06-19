Природна катастрофа у Ялті: у місті немає води, заборонено купатися в морі, а люди втратили майно

У Ялті оголошено режим надзвичайної ситуації / Скріншот Крим. Реалії

Надзвичайна ситуація в окупованій Ялті трапилася через вихід річок з берегів. Повінь призвела до природної катастрофи, через яку в місті припинили водопостачання і заборонили купатися в морі. Деякі люди втратили своє майно. Затопило і місцевий крокодиляріум, в результаті чого тварин винесло за межі вольєрів.

Як повідомляє РИА Новости, у Ялті найскладніша ситуація на всьому півострові. Специфіка рельєфу призвела до того, що вода набрала високу швидкість і сталася природна катастрофа.

"Природна катастрофа... збиток катастрофічний багато в чому, особливо там, де прорвало русло річок. Деякі люди повністю втратили своє майно, там відновленню практично нічого не підлягає... у Ялті ситуація найважча. Тут рельєф місцевості такий, що вода набрала високу швидкість. Потік був селевий", - цитує видання главу окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

Крім того, у Ялті заборонили купатися в морі, а 46 пляжів міста відтепер треба очищати. Водопостачання відключили 18 червня, оскільки вода стала каламутною.читайте також"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму

Як повідомляє Telegram-канал Mash, у Ялті через повінь затопило корокодиляріум. Переважну більшість тварин вдалося евакуювати, проте деякі крокодили залишилися там і опинилися на волі – за межами вольєрів.

"У нас все в порядку, нічого страшного не сталося, тільки крокодили гуляють. Чекаємо, щоб рівень води трохи спав, щоб ми бачили, де вони (крокодили) лазять", - підкреслив власник крокоділяріума Віктор Жиленко.

Паводки у Криму

У окупованій Росією автономній республіці Крим було оголошено режим надзвичайної ситуації. Тривалі зливи призвели до того, що на півострові сталася повінь. У Ялті та Керчі за добу випало дві норми місячних опадів.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та лікарні. Частина траси Таврида також опинилася під водою.

Ялту з 18 червня закрили на в'їзд. Місцевим жителям заборонено виходити на вулицю.