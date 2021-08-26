Привласнює чужу історію і культуру: Кулеба висунув РФ гучне звинувачення

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив різку заяву на адресу Росії.

Як підкреслив він в ході брифінгу, який транслювався в Facebook МЗС, росіяни прагнуть привласнити чуже надбання, зокрема - українське.

Як приклад він навів реакцію РФ на рішення Києва про встановлення Дня української державності 28 липня, який збігся з Днем Хрещення Русі-України.

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і залишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав про те, що спроби Москви називатися центром - вони не нові, вони були і сотні років тому.

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"Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею стародавньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з різкою заявою про те, що президент України Володимир Зеленський нібито розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Таким чином він оцінив слова українського лідера про те, що жителям окупованих РФ районів Донбасу, які вважають себе росіянами, краще підшукувати місце в Росії.

"Ми розглядаємо ці оголошення як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. До речі, в країнах Євросоюзу за таке громадяни несуть кримінальну відповідальність. Ми неодноразово звертали увагу спеціалізованих міжнародних організацій-ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ЮНЕСКО — на ці ексцеси", — сказав Лавров.