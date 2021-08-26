Присваивает чужую историю и культуру: Кулеба выдвинул РФ громкое обвинение

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал резкое заявление в адрес России.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook МИД, россияне стремятся присвоить чужое достояние, в частности - украинское.

В качестве примера он привел реакцию РФ на решение Киева об установлении Дня украинской государственности 28 июля, который совпал с Днем крещения Руси-Украины.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о том, что попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.

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" Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы разжигает межнациональную рознь.

Таким образом он оценил слова украинского лидера о том, что жителям оккупированных РФ районов Донбасса, которые считают себя русскими, лучше подыскивать место в России.

"Мы рассматриваем эти объявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за такое граждане несут уголовную ответственность. Мы неоднократно обращали внимание специализированных международных организаций — ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО — на эти эксцессы", — сказал Лавров.