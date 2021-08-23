"Разжигание межнациональной розни": Лавров закатил истерику после слов Зеленского о Донбассе

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы разжигает межнациональную рознь.

Таким образом в интервью венгерской газете Magyar Nemzet он оценил слова украинского лидера о том, что жителям оккупированных РФ районов Донбасса, которые считают себя русскими, лучше подыскивать место в России.

"Мы рассматриваем эти объявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за такое граждане несут уголовную ответственность. Мы неоднократно обращали внимание специализированных международных организаций — ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО — на эти эксцессы", — сказал Лавров.

Он назвал важным, чтобы руководство Украины "слышало публичную критику" со стороны европейских политиков.

"Так называемая "тихая дипломатия", о которой так любят говорить наши западные коллеги, в случае с Украиной явно не работает", — сказал Лавров.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что оккупированные районы Донбасса, а также захваченный РФ Крым никогда не будет русской территорией.

Он подчеркнул, что тем, кто сейчас живёт на временно оккупированном Донбассе нужно разобраться в себе, и ответить на вопрос, кто они: украинцы или русские.

Зеленский подчеркнул, что если ответ "русский", то лучше уже подыскивать место в России, поскольку Донбасс будет украинским, более того без Украины там никогда не будет цивилизации.

"Донбасс никогда не будет русской территорией, рано или поздно Украина вернётся. Неважно, сколько времени он будет оккупирован", - заявил президент.

А всех тех жителей региона, которые связывают своё будущее с Россией, а не с Украиной он призвал уезжать в РФ.