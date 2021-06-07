Притула покинув партію Голос: у політсилі прокоментували

Сергій Притула / УНІАН

Відомий телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив про те, що залишає лави партії Голос. Про своє рішення він написав на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Підкреслюю, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилася від наших початкових основ настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - написав шоумен.

Притула каже, що в голосі відсутня комунікація між партійними "верхами" і "низами".

"Я до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу і реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тисяч українців. Але діалогу не вийшло і тепер мною керує тільки одне бажання: відвести негатив від тих команд "Голосу" в регіонах, які 2 роки щиро і віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні "верхи" не чують "низів", і ця глухота призводить до критики всіх без винятку членів команд "Голосу", − пише він.

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Партія Голос відреагувала на намір шоумена Сергія Притули вийти з політсили. У "Голосі" вважають, що причиною такого рішення є особисті амбіції Притули. Про це йдеться в заяві на сайті політсили.

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за всяку ціну взяли гору над спільною метою - побудувати велику ліберальну партію України і спільно втілювати всі програмні обіцянки, декларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, очевидно, візьметься, а також в кар'єрі в шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує",- йдеться в заяві "Голосу".

Нагадаємо, в лютому Сергій Притула офіційно покинув керівництво партії Голос, але продовжив співпрацювати з політсилою. Таку інформацію озвучив нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин.

"На останньому з'їзді було переобрано керівництво партії Голос. Притула вже не входить в керівництво, але він залишається членом партії", - сказав депутат.

До того Притула від Голосу зайняв лише третє місце на виборах мера Києва, зумівши отримати 56,9 тисячі голосів.