Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали

Сергей Притула / УНИАН

Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о том, что покидает ряды партии Голос. О своем решении он написал на странице в социальной сети Facebook.

"Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - написал шоумен.

Притула говорит, что в Голосе отсутствует категорически коммуникация между партийными "верхами" и "низами".

"Я до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и реанимации партии, за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тысяч украинцев. Но диалога не получилось и теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд "Голоса" в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса", − пишет он.

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Партия Голос отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы. В "Голосе" считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы. Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию Украины и совместно воплощать все программные обещания, декларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает", - говорится в заявлении "Голоса".

Напомним, в феврале Сергей Притула официально покинул руководство партии Голос, но продолжил сотрудничать с политсилой. Такую информацию озвучил нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

"На последнем съезде было переизбрано руководство партии Голос. Притула уже не входит в руководство, но он остается членом партии", - сказал депутат.

До того Притула от Голоса занял лишь третье место на выборах мэра Киева, сумев получить 56,9 тысячи голосов.