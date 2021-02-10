Стало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии Голос / Голос

Шоумен Сергей Притула, который баллотировался от партии Голос в мэры Киева, потерял пост замглавы политической силы и место в ее политсовете из-за разногласий с однопартийцами и потери интереса самой партии к его персоне.

Как сообщает Страна со ссылкой на источник во фракции, среди членов парламентской фракции Голоса, Притула оказался "весьма несистемным", непоследовательным человеком, который "мало чем помогал" партии.

"Он хотел быть то президентом страны, то главой Киевской партячейки, то ничего не хотел. То отказывался идти первым номером в нашем списке по Киеву, то опять говорил, что ему интересны местные вопросы. Его некоторые заявления нам даже мешали. А после выборов мэра он, похоже, вообще разочаровался в политике", - сказал изданию источник, попросивший об анонимности.

Плюс Притула вернулся в шоу-бизнес, и это, по мнению руководства, вредит партии.

"Наши замеры электоральных настроений и тенденций показали, что народ уже не хочет артистов в политике, мол, за одного комика уже проголосовали. Ни актив, ни политтехнологи в Притулу больше не верят", - утверждает источник.

Членом партии "Голос" шоумен тем не менее остается.

Сергей Притула покинул руководство партии – о чем сообщалось ранее: