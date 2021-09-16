Прогноз ВООЗ: які штами грипу циркулюватимуть в Україні

застуда, хвороба, грип / Фото pixabay.com

В Україні в нинішньому епідсезоні очікується циркуляція чотирьох штамів грипу, повідомляє МОЗ у четвер, 16 вересня.

За прогнозом ВООЗ, в Україні ймовірно циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу:

вірус, подібний до A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09

вірус, подібний до A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)

вірус, подібний до / Washington / 02/2019 (лінія B Victoria)

вірус, подібний до B / Phuket / 3073/2013 (лінія B / Yamagata)

Вакцинуватися краще до початку їхньої циркуляції, тобто у вересні або жовтні, щоб виробився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Перш за все слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями.

Вакцинація проти грипу не входить до календаря профілактичних щеплень, тому її можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або за свій рахунок.

У МОЗ окремо підкреслили, що вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти штамів грипу.

Напередодні, 13 вересня, Кабмін прийняв зміни до постанови про карантинні норми в Україні, що передбачає введення жовтих і зелених паспортів. Жовтий свідчить про те, що людина отримала одну дозу вакцини від COVID-19, перехворіла на коронавірус (після одужання пройшло менше шести місяців) або протягом 72 годин зробила ПЛР-тест і отримала негативний результат. Зелений сертифікат містить інформацію про повний курс вакцинації.