Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

Вакцинация против гриппа не входит в календарь профилактических прививок, поэтому ее могут закупать за счет местных бюджетов
В Украине в нынешнем эпидсезоне ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа, сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.
По прогнозу ВОЗ, в Украине вероятно будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа:
- вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
- вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
- вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
- вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)
Вакцинироваться лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы выработался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Прежде всего следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
Вакцинация против гриппа не входит в календарь профилактических прививок, поэтому ее могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет.
В Минздраве отдельно подчеркнули, что вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против штаммов гриппа.
Автор: Екатерина Трохимчук