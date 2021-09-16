Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

простуда , болезнь, грипп / Фото pixabay.com

В Украине в нынешнем эпидсезоне ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа, сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.

По прогнозу ВОЗ, в Украине вероятно будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа:

вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09

вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)

Вакцинироваться лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы выработался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Прежде всего следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Вакцинация против гриппа не входит в календарь профилактических прививок, поэтому ее могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет.

В Минздраве отдельно подчеркнули, что вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против штаммов гриппа.