Пропагандистка Лукашенка поплатилася за образи українців

Юлія Артюх виступала з антиукраїнськими висловлюваннями та брала участь у пропагандистських заходах проти України.
Білоруська пропагандистка Юлія Артюх, яка відзначилася образливими висловлюваннями на адресу українців і президента Володимира Зеленського, потрапила в базу Миротворця.
Відповідна інформація з даними Артюх з'явилася на сайті Миротворець.
Зазначається, що Артюх виступала з антиукраїнськими висловлюваннями та брала участь у пропагандистських заходах проти України.
"Антиукраїнський пропагандист. Участь у пропагандистських заходах проти України", - йдеться в повідомленні Миротворця.
Як відомо, раніше в Мережі з'явився запис, на якому на білоруському державному каналі СТВ Артюх заявила про те, що "Україна – це не процвітаюча країна, а загинається від злиднів". За її словами, українці нібито "лазять по смітниках".
Що на держТБ Білорусі говорять про Україну:
- Нагадаємо, раніше в ефірі білоруського телеканалу Білорусь 1 ведучий передачі панорама прокоментував позицію України по відношенню до білоруської влади.
- Говорячи про події в сусідній країні, він назвав Україну країною " понівеченою демократією".
- При цьому співробітник Білоруської державної телекомпанії порадив Україні спочатку вирішити проблеми всередині своєї країни, а потім давати поради Білорусі.
- Крім того, на телебаченні в Білорусі сюжет про події в Україні протитрували написом "колишня УРСР".
Автор: Олексій Тичина