Пропагандистка Лукашенка поплатилася за образи українців

Білоруська пропагандистка потрапила в базу Миротворця / " ВладТайм"

Білоруська пропагандистка Юлія Артюх, яка відзначилася образливими висловлюваннями на адресу українців і президента Володимира Зеленського, потрапила в базу Миротворця.

Відповідна інформація з даними Артюх з'явилася на сайті Миротворець.

Зазначається, що Артюх виступала з антиукраїнськими висловлюваннями та брала участь у пропагандистських заходах проти України.

"Антиукраїнський пропагандист. Участь у пропагандистських заходах проти України", - йдеться в повідомленні Миротворця.

Юлія Артюх

Як відомо, раніше в Мережі з'явився запис, на якому на білоруському державному каналі СТВ Артюх заявила про те, що "Україна – це не процвітаюча країна, а загинається від злиднів". За її словами, українці нібито "лазять по смітниках".

Що на держТБ Білорусі говорять про Україну: